Türkiye'de ikinci koronavirüs (Coronavirüs) vakası! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! | Video 13.03.2020 10:04

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bir hastamızın daha testi pozitif çıktı" ifadelerini kullandı. Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada söz konusu ikinci vakanın ilk hastanın yakını olduğunu belirterek, "Dün akşam sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bir hastamızın daha testi pozitif çıktı" ifadelerini kullandı.

YENİ VAKA İLK HASTANIN YAKINI

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada yeni vakanın ilk hastanın yakını olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

DÜN AKŞAM sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz.

İLK VAKA ÜÇ GÜN ÖNCE RAPOR EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca üç gün önce gece yarısı yaptığı açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı." demişti. Koca, Bakanlıkta yaptığı basın toplantısında, Çin'in Vuhan kentinde 90 gün önce 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün başka pek çok ülkeye 1-2 hafta içinde bulaşmasına, ardından çok hızlı bir küresel yayılım göstermesine rağmen Türkiye'nin süreçte büyük bir başarı gösterdiğini söylemişti.