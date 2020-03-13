Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Füsun Öner Eyüboğlu'ndan sigara içenleri kötü haber: Koronavirüs sigara içenleri daha çok etkiliyor 13.03.2020 11:40

Türkiye’nin ve dünyanın bir numaralı gündem maddesi haline gelen koronavirüs ile ilgili Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Füsun Öner Eyüboğlu açıklamalarda bulundu. Eyüboğlu, Koronavirüs ile ilgili risk grupları arasında bulunan sigara kullananları ve yakınlarını ilgilendiren çarpıcı bilgiler aktardı. Eyüboğlu, ''Bugüne kadar gördüğümüz koronavirüs olgularına baktığımızda özellikle ağır olan vakalarda virüsün sigara içenlerde daha ağır seyrettiğini biliyoruz ve bu ağır vakalarda sigara tüketenlerde ölümlerin daha fazla olduğu gibi bir gözlemimiz var. Sigara savunma sisteminde akcigerlerdeki hücrelerde var olan virüsün giriş kapılarını sayıca artırmakta ve hastalığın seyri daha zor ve ağır gitmekte.'' dedi. İşte sigara içenleri üzen çarpıcı açıklama...

Henüz aşısı bulunmayan ve dünyada binlerce kişinin ölümüne neden olan korona virüsü, en çok kronik hastalıkları bulunan kişileri etkiliyor. Çin'deki salgın sırasında yürütülen bilimsel çalışmalar, insana virüsün nasıl geçtiğini henüz açıklanamazken, çalışmalar virüsün bir noktada mutasyon geçirdiği ve insandan insana bulaşacak bir zincir olduğunu ortaya koyuyor.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Füsun Öner Eyüboğlu A Haber canlı yayınına bağlanarak virüsün sigara içenlere yönelik etkilerini anlattı. Prof. Dr. Eyüboğlu, ''Bugüne kadar gördüğümüz koronavirüs olgularında da özellikle ağır vakalarda sigara içenlerde daha ağır seyrettiğini biliyoruz ve bu ağır vakalarda sigara içenlerde ölümlerin daha fazla olduğu gibi bir gözlemimiz var. Sigara savunma sisteminde akcigerlerdeki hücrelerde var olan virüsün giriş kapılarını sayıca artırmakta. Virüs, canlı hücrelerde yaşayabilmekte yani canlı hücrenin içine girmesi gerekiyor ve akcigerlerdeki bu hücrelerdeki giriş kapılarının sayısı artabilir sigara içenlerde bu sebeple de koronavirüs daha kolay geçebilir diye öngörülmekte ve hastalığın seyri daha zor ve ağır gitmekte.'' dedi.