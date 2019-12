Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar flaş açıklamalarda bulundu |Video 09.12.2019 12:04

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Akar, "Türkiye tezlerinden vazgeçti" iddialarına yönelik "Kesinlikle böyle bir şey yok. YPG teröristtir PKK’nın Suriye koludur. Bundan vazgeçmemiz değiştirmemiz asla söz konusu değildir. Bütün dünya bunu böyle bilecek." dedi. Akar, ''Yunanistan'ın Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı etmesini bir acizlik olarak görüyoruz." ifadelerine yer verdi. Bakan Hulusi Akar, Doğu Akdeniz meselesinde, "Türkiye'nin içinde olmadığı planlar yürümez, çünkü garantör ülkeyiz. İngilizlerin bir araştırma şirketi var Gallup. Bölgede bir araştırma yapmış. Oradaki halkın Barış Pınarı Harekatı'nı destekleme oranı yüzde 57." açıklamalarında bulundu.

Milli Savunma Bakanı Akar, "NATO, Türkiye ile daha güçlü ve daha anlamlıdır. Türkiye'nin sorgulanması anlamsızdır." dedi.

Akar, "NATO ortamında ülkemizin hak ve menfaatlerine ilişkin birtakım iddialar ortaya koyduğumuzda bu, NATO'ya karşı bir tavır olarak algılanmamalı." ifadelerini kullandı.

"GÜNEY SINIRLARIMIZ NATO'NUN DA GÜNEY SINIRLARI DEMEKTİR"

Türkiye'nin güney sınırlarının NATO'nun da güney sınırları demek olduğunu belirten Akar, "Dolayısıyla güney sınırlarımızı korurken bu NATO ve Avrupa'nın da güvenliği içindir." diye konuştu.

"YPG TERÖRİSTTİR BÜTÜN DÜNYA BUNU BÖYLE BİLECEK"

Akar, "YPG'nin PKK'dan hiçbir farkı yoktur. Bundan vazgeçmemiz söz konusu değildir. YPG teröristtir, bütün dünya bunu böyle bilecek." dedi.





"BİR ACİZLİK, ZAFİYET OLDUĞUNU DEĞERLENDİRİYORUZ"

Libya'nın Atina Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesine değinen Bakan Akar, "Bir acizlik, zafiyet olduğunu değerlendiriyoruz. Sonucu etkilemeyecek. Bu konuda sükunet, sabır, akıl ve mantıkla olaylara yaklaşmayı, uluslararası hukuka uygunluğu tavsiye ediyoruz. Bu mutabakatın tamamen uluslararası hukuka uygun olduğunu altını çizerek belirtmek istiyorum." ifadesini kullandı.

"İSTEKLERİMİZ MİLLİ MENFAATLERİMİZLE İLGİLİ ŞEYLER"

Akar, "(NATO'daki) İsteklerimiz, milli menfaatlerimizle ilgili şeyler. Bu aşırı olmayan, makul isteklerimizden geri dönmek söz konusu değil." şeklinde konuştu.

"LİBYA VE TÜRKİYE'NİN HAK VE MENFAATLERİNİN KOLLANMASI İÇİN YAPILMIŞTIR"

Bakan Akar, Libya Mutabakatı'na ilişkin, "Hiçbir komşumuza karşı değil, iki egemen ülke Libya ve Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin kollanması için yapılmıştır." dedi.

"HERHANGİ BİR ŞEKİLDE OLDUBİTTİYE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Akar, şöyle devam etti: "Ne Türkiye'nin kendi hak ve hukukunun ne Kıbrıslı kardeşlerimizin hak ve hukukunun çiğnenmesine müsaade edeceğiz. Herhangi bir şekilde oldubittiye göz yummayacağız, izin vermeyeceğiz ve Türkiye'nin içinde olmadığı çözüm yollarının da hiçbir şekilde geçerli olmayacağını herkesin bilmesini istiyoruz."

"MEŞRU MÜDAFAA HAKLARIMIZI KULLANDIK"

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili, hem doğu hem batı cephesindeki tacizlere karşı meşru müdafaa haklarının kullanıldığını ve tacizlerin azaldığını belirten Akar, "Harekatta şu anda, 145 kilometre genişliğinde, 30 kilometre derinliğinde bir alanın tamamına yakını bizim kontrolümüz altında." diye konuştu.





"RAKKA VE HASEKE'DE YEREL HALKIN YÜZDE 57'Sİ HAREKATI DESTEKLİYOR"

Akar, Gallup'un verilerine göre, Rakka ve Haseke'de yerel halkın Barış Pınarı Harekatını destekleme oranının yüzde 57 olduğunu belirtti.



Bakan Akar, "SMO terörist değil, bizimle omuz omuza bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek, topraklarını terörist işgalinden kurtarmak için çalışıyor." dedi.

"BİZDE KESİNLİKLE KİMYASAL SİLAH YOK, ETNİK, DİNİ AYRIMCILIK YOK"

Akar, şunları kaydetti:

"Sahada yenilenler çaresizlik içinde. Yalanla, iftirayla kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Mehmetçiğin başarısı altında ezildiler. Bizde kesinlikle kimyasal silah yok, etnik, dini ayrımcılık yok. Tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi, mesleki değerlere sahip bir orduyuz. Bize kimyasal silah verseniz eğitimimiz, hazırlığımız, atma vasıtamız yok. Dolayısıyla insanlık suçu bu hususla uzaktan yakından ilgimiz yok."

"YAPMAMIZ GEREKEN NE VARSA ONLAR YAPTIK"

Milli Savunma Bakanı Akar, Pençe harekatlarıyla ilgili, teröristlerin kış tertiplenmesine geçmemeleri için yapmaları gereken ne varsa onları yaptıklarını söyledi.

Akar, "MİT ile Silahlı Kuvvetler koordineli bir şekilde, nokta hedeflere yönelmek suretiyle çok ciddi sonuçlar alan operasyonlar yapmaktadır." dedi.





"F-35'İN ORTAĞIYIZ, MÜŞTERİSİ DEĞİLİZ"

Milli Savunma Bakanı Akar, "F-35'in ortağıyız, müşterisi değiliz ve ortak olarak bütün sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getirmiş durumdayız." diye konuştu.

"BURADA GİZLİ SAKLI BİR ŞEY YOK"

Kılıçdaroğlu'nun tank palet fabrikasıyla ilgili iddialarına değinen Akar, "Gerekirse bilgi sunabiliriz. Burada gizli saklı bir şey yok. Her şey açık." ifadelerini kullandı.



S400'LER ŞU AN KURULUYOR

Akar, S400'lerin şu an kurulduğunu, personel eğitiminin devam ettiğini ve normal faaliyetlerin planlandığı şekilde gerçekleşeceğini sözlerine ekledi.