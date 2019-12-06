Son dakika: İnfaz düzenlemesi için flaş açıklama! Genel af çıkacak mı? | Video 06.12.2019 19:43

AK Parti MKYK toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kamuoyunda 'af yasası' olarak bilinen infaz düzenlemesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Genel af ile ilgili son açıklama MHP lideri Devlet Bahçeli'den gelmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kamuoyunda 'af yasası' olarak bilinen teklif ile ilgili "Verdiğimiz ceza indirimi kanun teklifini Cumhur İttifakı'nda bir tezatlık yaşanmaması için beklemeye aldık" açıklaması yapmıştı. Peki, ceza indirimi olacak mı? Genel af çıkacak mı? İşte detaylar…

AK Parti MKYK sonrası Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu

İNFAZ DÜZENLEMESİ İÇİN SON AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK toplantısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, infaz düzenlemesine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Çelik görüş ayrılığı mı var sözlerine şu şekilde yanıt verdi:

Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Bahçeli arasında gerek yüz yüze gerek telefonla görüşme konusunda herhangi bir sorun yok. Cumhur ittifakına vatandaşlarımızın verdiği desteği görüyoruz. Sonuçta iki farklı parti var. Cumhur ittifakında güçlü yürüyüşünde bir çatlak oluşması gibi bir durum olamaz.

Burada da arkadaşlarımız hem bizim partimizden hem de MHP'den cumhur ittifakının bu konuları değerlendirdiği bir mekanizma var. Burada tam bir nokta konmuş değil. Hem partide hem de Adalet Bakanlığında çalışmalar devam ediyor. Dosya kapandı denecek bir noktada değiliz. Cumhur ittifakı açısından bir sorun söz konusu değil burada.

DEVLET BAHÇELİ'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kamuoyunda 'af yasası' olarak bilinen teklif ile ilgili "Verdiğimiz ceza indirimi kanun teklifini Cumhur İttifakı'nda bir tezatlık yaşanmaması için beklemeye aldık" açıklaması yaptı. İndirimin hangi suçları kapsayıp hangi suçları devre dışı bırakacağı konusunda görüşmeler devam ediyordu. MHP'nin kapsamı genişletmek istemesi üzerine süreçte gecikme yaşanmıştı.

SORU CEVAP

MUHALEFETİN AÇIK CEZAEVLERİNE GEÇİŞLE İLGİLİ KHK DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN ELEŞTİRİLERİ

Ne kadar ayıp bir şey. Her yasal düzenleme sonunda ortaya çıkan eylemleri o yasal düzenlemeye bağlarsanız kimse yasa çıkartamaz.

Böyle bir mantık silsilesi kurulması hastalıklı bir düşünceden başka bir şey olamaz.

Bu son olayla bir ilgisi yok.

KHK ile yapılan bir kereliğine yapılmış bir disiplin affıdır.

Sistem düzeyinde düzenlemeler yapılması zorunludur. Dünyanın her yerinde kapalı ve açık cezaevleri var.

MHP'NİN CEZA İNFAZ DÜZENLEMESİNİN ASKIYA ALMASI

(MHP ve AK Parti arasında bir görüş farkı mı var? Erdoğan-Bahçeli görüşmesi olur mu?) Sayın cumhurbaşkanı ve sayın bahçeli arasında gerek yüz yüze gerek telefonla görüşme konusunda herhangi bir sorun yok.

Cumhur ittifakına vatandaşlarımızın verdiği desteği görüyoruz. Sonuçta iki farklı parti var. Cumhur ittifakında güçlü yürüyüşünde bir çatlak oluşması gibi bir durum olamaz.

Burada da arkadaşlarımız hem bizim partimizden hem de MHP'den cumhur ittifakının bu konuları değerlendirdiği bir mekanizma var.

Burada tam bir nokta konmuş değil. Hem partide hem de Adalet Bakanlığında çalışmalar devam ediyor.

Dosya kapandı denecek bir noktada değiliz.

Cumhur ittifakı açısından bir sorun söz konusu değil burada.