20.04.2020 19:35

Son dakika haberi... Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması 23 Nisan ile birleşti mi? sorusu yanıt buldu. Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan,''Bu hafta sokağa çıkma kısıtlaması 4 gün. 23-24-25-26 Nisan tarihleri arasında yine 31 ilimizde sokağa çıkma sınırlandırması yapmayı özellikle planlıyoruz. Haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasını tarım, sağlık ve gıda hizmetleriyle temel üretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde bir süre daha devam ettireceğiz'' şeklinde konuştu. İşte Başkan Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yaptığı açıklama...

Son dakika... 23-24-25-26 Nisan sokağa çıkma yasağı geldi mi? Sorusu Başkan Erdoğan tarafından açıklandı. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada 23-24-25-26 Nisan sokağa çıkma yasağının uygulanacağını belirti. Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde koronavirüs gündemiyle toplandı. Toplantıda 23-24-25-26 Nisan'ı kapsayan dört günlük sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi önerisi de masadaydı. Başkan Erdoğan, alınan kararlarla ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Kabinemizin 28. toplantısını tamamladık. Ana maddemiz koronavirüs ile ilgili alınan ve alınacak olan önlemlerdi.

Türkiye gücünü uluslararası hukuktan ve kendi çıkarlarını koruma iradesinden alan kararlı duruşuyla Akdeniz'deki tüm oyunları da bozmayı sürdürecektir.

Sınırlarımız içinde ve dışında terör örgütüne nefes aldırmamakta her fırsatta başını ezmekte kararlıyız.

Son iki haftada 38 teröristi etkisiz hale getirdik.

Aziz milletim Türkiye, koronavirüs salgınıyla mücadelesini 4 ana başlık etrafında hayata geçirmektedir.

İnsanlar arasındaki fiziki mesafeyi sağlamaktır.

Sağlık sisteminin kesintisiz işlemesinin teminidir.

Gıda ve temizlik gibi temel hizmet alanlarında üretim, tedarik zincirinin aksamamasıdır. Kamu düzeninin bozulmamasıdır.

Bugüne kadar 3 milyona aşkın vatandaşımıza Vefa Destek Gruplarıyla hizmet verilmiştir.

Salgının başladığı günden beri ülkemizde kayda değer bir kamu düzeni sorunu yaşanmadı.

Koronavirüs salgının önüne geçmek için aldığımız tedbirlerin meyvelerini toplamaya başladık.

Test sayımızı günde 40 binin üzerine çıkardık.

Test-vaka oranımız azalıyor, iyileşen hasta sayımız katlanarak artıyor.

Mayıs ayı sonuna kadar 5 bin yoğun bakım solunum cihazını üretmiş olacağız.

Kritik ilaçların üretimine yerli firmalarımız da başladı, üretim süreçlerini takip ediyoruz.

Bu hafta sokağa çıkma kısıtlaması 4 gün.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı bir süre daha devam edecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NEDİR?

Sokağa çıkma yasağı belli düzenlemeler uygulamak sırasında bir süre belirterek verilen bir emirdir. Sokağa çıkma yasağı, her şeyden evvel halk ayaklanmasını, isyanı ve şiddeti önlemesi ve kontrol etmesi için tasarlanmış kısıtlamaları genellikle arzu edilen ve gerekli görülen ya da en kötüsü katlanılmak zorunda olunan bir durumdur.

Türkiye'de sokağa çıkma yasası nasıl kullanılır?

Mevcut hukukta sokağa çıkma yasağı 'yetkisi' iki durumda verilmiştir: Resmi olağanüstü hal ilanından sonra olağanüstü hal idaresine ve sıkıyönetim ilanından sonra sıkıyönetim komutanına. İki durum da Anayasa'da tanımlanmış hukuku askıya alma müesseseleri içinde verilir.

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu'nun 3'üncü maddesinde, sıkıyönetim komutanının yetkilerini düzenleyen madde şöyledir:

Madde 3/l. "Sokağa çıkmayı kayıtlamak ve yasaklamak ve gerektiğinde sivil savunma tedbirlerinin tümünü veya bir kısmını aldırmak;"

935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun a ve b bentleri de şöyle:

a) Sokağa çıkmayı sınırlamak veya yasaklamak,

b) Belli yerlerde veya belli saatlerde kişilerin dolaşmalarını ve toplanmalarını, araçların seyirlerini yasaklamak,

Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.