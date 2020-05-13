Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından koronavirüsle mücadeledeki son durum hakkında açıklamalarda bulunuyor. Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı son dakika var mı? Bayramda sokağa çıkmak yasak mı? Gündemde 9 günlük bir sokağa çıkma yasağı olacağı iddiası yer alıyor. Peki bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 9 gün sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yanıtladı
13.05.2020 18:30
- Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yanıtladı
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