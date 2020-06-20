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Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında komandolar yeni hedefleri ele geçirdi

Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında komandolar yeni hedefleri ele geçirdi
20.06.2020 12:41

Son dakika haberi... MSB: Hainler kaçacak delik arıyor... Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında Kahraman Komandolarımız gece boyunca icra edilen hava hücum harekâtıyla yeni hedefleri ele geçirdi...


Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada "MSB: Hainler kaçacak delik arıyor... Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında Kahraman Komandolarımız gece boyunca icra edilen hava hücum harekâtıyla yeni hedefleri ele geçirdi..." ifadeleri kullanıldı.

Hainler kaçacak delik arıyor... #PençeKaplan Operasyonu kapsamında Kahraman Komandolarımız gece boyunca icra edilen hava hücum harekâtıyla yeni hedefleri ele geçirdi...#MSB #TSK pic.twitter.com/xSQwSxlezg

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 20, 2020
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