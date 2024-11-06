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Mardin'de feci kaza: 3 ölü
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Mardin'de feci kaza: 3 ölü

Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 15:12 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2024 15:12

Mardin Dargeçit'te hafif ticari aracın takla attığı feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1'i bebek 5 kişi yaralandı. | Dargeçit son dakika kaza haberleri...

Mardin'in Dargeçit ilçesinde hafif ticari aracın takla attığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Çatalan Mahallesi yakınında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 CCT 509 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak takla attı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Halime Tan, Eyüp Tan ve Hatice Tan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada Ö.E. (23), F.E. (60), H.E. (27), V.E. (15) ve 5 aylık bir bebek yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Ö.E. ile F.E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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