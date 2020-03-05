Koronavirüs son dakika açıklaması… Türkiye’de Koronavirüs var mı? Koronavirüs belirtileri nelerdir? | Video 05.03.2020 16:20

Türkiye’de Koronavirüs var mı? Koronavirüs son dakika açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi. Koca, yaptığı açıklamada “Şüpheli bulunup numune alınan vaka sayısı 1363, bunlardan pozitif çıkan hiçbir vaka olmadı." dedi. Birçok ülkede ise virüs nedeniyle maskelere hücum edildi. ABD’de koronavirüs vaka sayısının 159’a çıkmasının ardından bazı büyük kentlerde süpermarketlerin önünde kuyruk oluşmaya başlandı. Peki, Türkiye Koronavirüs son durum nedir? Koronavirüs belirtileri nelerdir? İşte yanıtı…

Koronavirüs son dakika… Türkiye'de Koronavirüs var mı sorusuna yanıt aranıyor. Dünyayı alarma geçiren ve birçok ülkeye sıçrayan Koronavirüs'te vaka sayısı dünya genelinde 100 bine yaklaştı. Çin'de ortaya çıkan ve yayılan virüs, Güney Kore, İtalya, İran olmak üzere birçok ülkede can almaya devam ediyor. Peki, Türkiye Koronavirüs son durum nedir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklama sonrası konuyla ilgili bilgiler verdi. Hastalıktan korunmak için, hem bağışıklık sisteminizi güçlendirici şekilde beslenmeniz, hem de maske ve eldiven gibi önlemler almanız gerekiyor. Koronavirüs belirtileri de hastalığın erken teşhisinde önem taşıyor. Peki, Koronavirüs belirtileri nelerdir?

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'a yolcusuz dönen THY Singapur uçağının mürettebatının ilk muayenelerinde hastalık bulgusuna rastlanmadığını bildirdi. Bakan Koca; "Avrupa'da her geçen gün ağırdan alınan tedbirler giderek bizi, ülkemizi risk altına sokmakta. Bulaşıcılığı önlemek için vatandaşımız bu dönem yurt dışına mümkün mertebe çıkmasın, gidenler evde 14 gün kendisini izole etsin. 84 ülkede görülmeye başlandı ve her geçen gün bu ülkeler artıyor ve yurt dışına giden dönen kişi potansiyel virüs taşıyıcısı olabilir. Şüpheli bulunup numune alınan vaka sayısı 1363, bunlardan pozitif çıkan hiçbir vaka olmadı." dedi.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

İştahsızlık ve kilo kaybı

Ateş

Halsizlik ve durgunluk

Karın bölgesinin şişmesi

Görme sorunları, gözün sulanması ve gözde renk değişimi

Solunum sorunları ve nezle

Denge sorunları

Genel psikolojik durumda değişme, mutsuz ifade

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni koronavirüs, solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor.

NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanıyor.

KORONAVİRÜS KORUNMA YOLLARI!

Ellerinizi sık sık, en az 20 saniye süreyle su ve sabunla yıkayın. Su ve sabun mevcut değilse alkol bazlı el ovma solüsyonu kullanarak ellerinizi temizleyebilirsiniz,

Gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza yıkanmamış ellerle dokunmaktan kaçının,

Ateş ve öksürüğü olan hasta insanlarla temastan kaçının,

Halen yeni koronavirüs vakalarının yaşandığı bölgelere seyahat planlıyorsanız, kalabalık ortamlardan, hayvanlardan (canlı veya ölü), hayvan pazarlarından uzak durun,

Çiğ veya az pişmiş hayvansal ürünlerin tüketiminden kaçının. Çiğ et, süt, yumurta veya iyi gıda güvenliği uygulamalarına göre pişirilmemiş gıdalar kontaminasyona neden olabileceğinden dikkat edilmelidir,

Daha yaşlı yetişkinler ve altta yatan sağlık sorunları bulunan kişiler daha ciddi hastalık riski altında olabilicekleri için riskli bölgelere seyahat etmeyi planlıyorlarsa mutlaka bir sağlık uzmanına danışmalıdırlar.

Hasta hayvanları ve hastalıktan ölmüş hayvanları yemekten kaçınılmalıdır.

Ne zaman maske takmalısınız?

Sağlıklıysanız, yalnızca yeni koronavirüs enfeksiyonu şüphesi olan bir kişiyle ilgileniyorsanız maske takın.

Öksürüyorsanız veya hapşırıyorsanız bir maske takın.

Maskeler sadece alkol bazlı dezenfektan veya sabun ve su ile sık sık yapılan el temizliğiyle birlikte kullanıldığında etkilidir.

Maske takarsanız, nasıl kullanılacağını bilmeli ve uygun şekilde imha etmelisiniz.

Bir maske nasıl takılır, kullanılır, çıkarılır ve atılır?

Maskeyi takmadan önce, ellerinizi alkol bazlı dezenfektan ile temizleyin veya sabun ve su ile yıkayın.

Ağız ve burnu maske ile örtün ve yüzünüzle maske arasında boşluk olmadığından emin olun.

Maskeyi kullanırken maskeye dokunmaktan kaçının; maskenize dokunursanız, ellerinizi alkol bazlı dezenfektanla veya sabun ve su ile temizleyin.

Maskeyi nemli olduğu anda yenisiyle değiştirin ve tek kullanımlık maskeleri tekrar kullanmayın.

Maskeyi arkadan çıkarın (maskenin önüne dokunmayın); derhal kapalı bir çöp kutusuna atın; ellerinizi alkol bazlı dezenfektanla temizleyin veya sabun ve su ile yıkayın.

KORONAVİRÜS NEDİR?

Corona virüsü, üst solunum yolu enfeksiyonları ile benzer belirtiler gösterir. Bazı bünyeler hastalığı hafif semptomlarla atlatabileceği gibi bazı hastalar hayatlarını kaybedebilirler. Corona virüs enfeksiyonlarının MERS ve SARS gibi türleri ölümcül olabilir.

Bazı bünyeler hastalığı hafif belirtilerle atlatabilir. Virüsün bulaşmasından sonraki ilk 15 gün çok önemlidir. Çünkü belirtiler bu zaman zarfında ortaya çıkar ve virüs bu ilk 15 günlük sürede vücutta yayılım gösterir. Nefes darlığı, öksürük ve ateş hastalığın en önemli belirtileri arasındadır. Fakat bazı hastalarda bu belirtilerle birlikte balgam da görülebilir.

Suudi Arabistan başta olmak üzere Ortadoğu ülkelerinin korkusu haline gelen corona virüsü MERS, akciğerleri ve böbrekleri tahrip ediyor. Bağışıklık sistemini çökerten virüsün uzun süreli yakın temasla bulaşabileceği belirtiliyor. Kaynağı hakkında yeterli bilgi olmayan virüse karşı hiçbir koruyucu aşı veya antibiyotik ilaç tedavisi bulunmuyor.