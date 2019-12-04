Genç balerin Ceren Özdemir cinayetinde gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı 04.12.2019 13:28

Ordu'nun Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı.

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Ceren Özdemir'i evinin önünde bıçakla saldırarak öldüren zanlının yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çalışmalarına devam ediyor.

Özdemir'i takip eden bir kişinin görüntülerine ulaşıldığı ancak kimlik tespiti yapılamadığı belirtildi.

Öte yandan polis, olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı ancak şüphelinin emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

Ceren'in ablası, kardeşinin katilini görmüş

Cinayetin ardından polisin bilgisine başvurduğu abla Gizem Özdemir'in kardeşinin katilini gördüğü ortaya çıktı.

Abla Özdemir, polise, "Kardeşim beni telefonla arayarak, bina giriş kapısının anahtarını istedi. Anahtarı atmak için pencereye çıktığımda binanın önünde 40 yaşlarında siyah giyimli bir şahsın olduğunu gördüm. Ceren gelince anahtarı attım. İçeri girene kadar pencerede bekledim. Sonra içeri girdim. Akabinde çığlıklar duydum, aşağı indiğimde, binanın giriş katında kardeşimi kanlar içinde buldum" dedi.