Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş koronavirüs açıklaması 17.03.2020 11:19

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu koronavirüs tedbirlerine yönelik açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Dün akşam saatlerinde 3 bin vatandaşımız dönüş için başvurdu. THY 34 sefer planladı. Vatandaşlarımız alınarak İstanbul ve Kocaeli'ndeki karantina için ayrılan yurtlara yerleştirilecek." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu koronavirüs tedbirlerine yönelik açıklamalarda bulundu

15 Mart akşamı bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantı neticesinde 9 ülke ile uçuşları durdurduk. 3 bin 614 vatandaşımız dönmek için başvurdu.

Vatandaşlarımız döndükten sonra 14 gün karantina ve gözetim altında olacaklarını duyurduk. 34 sefer planladı THY. Fiyatları makul tuttu. vatandaşlarımız uçaklardan alınarak İstanbul ve Kocaeli'ndeki yurtlara yerleştirilecek.





20 ÜLKE İLE UÇUŞLAR DURDURULDU

Dün akşam itibarıyla 6 ülkeyle daha uçuşlar durduruldu. Toplamda 20 ülke ilke daha uçuşlar durduruldu.

Fas uçuşları durduracağını duyurdu. 1500 vatandaşımız var Fas'ta. Bu vatandaşlarımızın da mağdur olmaması için gerekli çalışmalarımızı sürdürüyoruz.