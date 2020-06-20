Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Libya'daki gelişmeleri ele aldı

20.06.2020 14:16

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov’la görüştü. Görüşmede Libya başta olmak üzere, bölgesel konular, ikili ilişkiler, pandemi ve turizm konuları ele alındı. Ayrıntıları A Haber Muhabiri Rüya Akkuş aktardı...