1 Aralık'ın belediye başkanı olmak isteyen memurlar için son tarih olduğunu hatırlatan Başkan Erdoğan, Aralık ayının ortalarına doğru adayların peyderpey açıklanacağını duyurdu.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı;



Bir defa 1 Aralık belediye başkan adayı olmak isteyen ve görevden bu nedenle ayrılması gereken memurların istifaları için son tarih. Memurların durumunu da görelim. Onların durumu da netleştikten sonra Aralık ayının ortalarına doğru artık adaylarımızı peyderpey açıklamaya inşallah başlarız.

"TELAŞLANMAYIN VAKTİ SAATİ GELİNCE DUYARSINIZ"

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlerle ilgili A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.



Erdoğan, İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday gösterilecek kişiler hakkında "Telaşlanmayın. Vakti saati gelince duyarsınız." dedi.



BÜYÜKŞEHİRLERİN ADAYLARI BELİRLENDİ Mİ?

A Haber muhabiri Rüya Akkuş'un "Bugün aday adaylığı başvuru sürecinin son günüydü. Uçakta mesajları vermişsiniz ama İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerin adaylarını yakında duyar mıyız? Aralık ayı biraz geç gibi geldi." sorusu üzerine Başkan Erdoğan, "Telaşlanmayın. Vakti saati gelince duyarsınız." dedi.

İSTANBUL ADAYI KİM OLACAK?

Erdoğan, "Kafanızda belirlendi mi acaba isimler? İstanbul'da eski bir bakan mı görürüz acaba?" sorusuna ise gülerek "En uygun olanı göreceksiniz." şeklinde yanıt verdi.