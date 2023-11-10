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Haberler Safir Videoları Giriş Tarihi: 10 Kasım 2023, 23:13 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2023, 23:13

Safir 11. bölüm 3. fragmanı: “Feraye ve ben, bebek bekliyoruz…”

atv'nin sevilen dizisi Safir 11. bölüm 3. fragmanı yayınlandı.

Ateş, Feraye'ye aşkını itiraf eder ancak karşılığını bulamaz. Bu reddedilişle beraber Ateş kafasında bazı taşları birleştirmeye başlar. Yoksa Feraye'nin eski sevgilisi, bebeğinin babası Yaman mıdır? Şirkette de işler karışmaktadır. Ateş dedesine resti çekince Ömer, Yaman ve Okan'a birlik olmayı teklif eder. Feraye'nin güç peşinde olduğunu, o yüzden abisini tercih ettiğini düşünen Yaman ise dedesinin teklifini sırf bu sebeple kabul eder. Şirketin başına kim geçecektir, Yaman mı Ateş mi? Vural cephesinde ise Bora'nın iyileşme haberi büyük sevince sebep olur. İyileşen ve evine dönen Bora şimdi ne yapacaktır?

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