Müge Anlı'daki Celalettin Polat olayı kan dondurdu! Tandırda iskeleti bulundu, iddialar tüyler ürpertti 03.12.2019 13:41

Müge Anlı'da Celalettin Polat olayı kan dondurdu! Faili meçhul kayıp ve cinayetleri aydınlatan Müge Anlı, canlı yayında duydukları karşısında şoke oldu. 4 çocuk babası Celalettin Polat, Erzincan Çayırlı'daki Cennetpınar Köyünde 2008 yılında kayıplara karıştı. Celalettin Polat'ın sır kaybının üzerinden 11 yıl geçmişti ki; tarihler 30 Ekim 2019'u gösterdiğinde, Ağabey Sebahattin Polat'a bir telefon geldi. Ankesörlü telefondan arayan ve ismini açıklamayan şahıs, Celalettin Polat'ı, eşi ve çocuklarının öldürdüğünü iddia etti. Söylenilenler bununla sınırlı değildi! Müge Anlı'daki Celalettin Polat olayında tandırda bulunan iskelet detayı tüyler ürpertti! Celalettin Polat öldürüldü mü? İşte 3 Aralık Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmesi!

Müge Anlı canlı yayınında işlenen Celalettin Polat olayının detayları kan dondurdu! Atv'nin büyük bir ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e bugün, 11 yıl önce Erzincan'da esrarengiz bir şekilde kaybolan 4 çocuk babası Celalettin Polat'ın yakınları katıldı. Müge Anlı'ya anlattıkları karşısında stüdyo buz kesti! İşte 3 Aralık Müge Anlı son bölümde yaşanan tüyler ürperten Celalettin Polat olayı...

"EŞİ VE ÇOCUKLARI ÖLDÜRDÜ"

Celalettin Polat'ın sır kaybının üzerinden 11 yıl geçmişti ki; tarihler 30 Ekim 2019'u gösterdiğinde yani 1 ay önce, Ağabey Sebahattin Polat'a bir telefon geldi. Ankesörlü telefondan arayan ve ismini açıklamayan şahıs, Celalettin Polat'ı, eşi ve çocuklarının öldürdüğünü iddia etti. Söylenilenler bununla sınırlı değildi!

TANDIRDAN İSKELETİ ÇIKTI!

Telefondaki gizemli şahıs, Celalettin Polat'ın, kayınpederinin evinin karşısında bulunan değirmenin yan kısmındaki bir tandırın altında gömülü vaziyette olduğunu iddia etti. Bu şok iddialar karşısında savcılık harekete geçti. Bölgedeki jandarma görevlileri, o alanda kazı çalışması yaptı. Bunun sonucunda birtakım kemiklere rastlandı. Bulunan kemiklerin Celalettin Bey'e ait olup olmadığı yapılan incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Kayıp Celalettin Polat, eşi Güldane Polat ve çocuklarıyla birlikte Erzincan'da yaşıyordu. Eşi Güldane Polat'ın anlattığına göre; Celalettin Bey, kaybolmadan önce bir akşam elinde boş bir kağıt ve kalemle birlikte eve geldi. Güldane Hanım'a, bu boş kağıda boşanma işlemlerinin başlanması için imza atmasını istedi. Bu olayın ardından evinin önüne gelen siyah renkli bir araca binerek, gözden kayboldu. O andan itibaren kendisinden bir daha hiç haber alınamadı.

Güldane Hanım'ın, eşinin kaybolmasından 2 sene sonra resmi birimlere kayıp başvurusunda bulunduğu söylenirken bunun yanı sıra eşinin kaybolmasının ardından çocuklarıyla birlikte İstanbul'a yerleşmeleri de dikkatleri üzerine çekti…

GİZEMLİ BİR TELEFONLA ORTALIK KARIŞTI!

Ancak Sebahattin Bey'e gelen gizemli telefon, olayın seyrini tamamen değiştirdi. Kimliğini açıklamayan şahsın söyledikleri üzerine Sebahattin Bey, ağabeyi Celalettin Polat'ın kayınbiraderini aradı.

"ZEHİRLEYEREK GÖMÜLDÜ!"

Kaybın kayınbiraderi, iddia edilen tandırın altında büyük bir torbaya sarılı bir erkek cesedi bulduklarını doğruladı. Ailecek bir araya geldiklerini, Celalettin Bey'in, kayınpederinin bu olayın üzerini örtün! İstanbul'a gidin! Dediğini açıkladı. O sırada evde Celalettin Polat'ın eşi Güldane Polat'ta vardı. Güldane Hanım, eşi Celalettin Bey'i zehirleyerek öldürüp sonra gömdüğünü itiraf etti.

Sebahattin Bey, duyduklarının ardından harekete geçti. Savcılık, düğmeye bastı ve Celalettin Bey'in cesedinin olduğu düşünülen o mevkide jandarma görevlilerine verilen talimatla arama çalışması gerçekleştirildi. Yetkililer, battaniye ve torba bulamazken, birkaç para kemik buldu. Bu kemiklerin DNA'sı kayıp Celalettin Bey'e mi ait sorusunun yanıt kazanması için ağabeyi Sebahattin Bey'den kan ve tükürük örneği alındı. Kafalardaki soru işaretleri yapılan incelemelerin sonucunda aydınlığa kavuşacak…