CANLI YAYIN
Tek taraflı sevmek günah mıdır? | Nihat Hatipoğlu yanıtladı

Tek taraflı sevmek günah mıdır? | Nihat Hatipoğlu yanıtladı

Nihat Hatipoğlu ile İftar programında Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na ''Tek taraflı sevmek günah mıdır?'' sorusu soruldu. İşte Hatipoğlu'nun soruya verdiği yanıt.

Bunlar da Var

Başkan Erdoğan'dan tebrik telefonu
Başkan Erdoğan'dan tebrik telefonu
Nihat Hatipoğlu'na ''Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor'' sorusu
Nihat Hatipoğlu'na ''Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor'' sorusu
Taşdelen İMKB'de öğrencinin bıçakladığı öğretmen Fatma Nur Çelik öldü
Taşdelen İMKB'de öğrencinin bıçakladığı öğretmen Fatma Nur Çelik öldü
A.B.İ. 8. bölüm 2. fragmanı: İntikam çanları çalıyor
A.B.İ. 8. bölüm 2. fragmanı: İntikam çanları çalıyor

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle