Sefa Soyalp'e ne oldu?
Sefa Soyalp’in kayboluşundaki sır perdesi her geçen gün biraz daha kararıyor. Aile içindeki gerilim canlı yayına da taşındı. Amca Muharrem Soyalp, “Feray Hanım’dan, kızından ve eski eşinden şüpheleniyorum!” açıklamasında bulundu. Kaybın ardında kim var? Gerçekler ortaya mı çıkıyor, yoksa yeni sırlar mı doğuyor? 🎥 Tüm detaylar ve çarpıcı açıklamalar için videoyu hemen izleyin.
Sefa Soyalp'in şüpheli kaybı için yakınları canlı yayında kozlarını paylaştı. Sefa Soyalp'in amcası Muharrem Soyalp: "Feray Hanım'dan kızından ve eski eşinden şüpheleniyorum!" açıklamasında bulundu.