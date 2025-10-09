Mehmet Çetin'i yakın arkadaşı mı öldürdü?

Müge Anlı'da sır ölüm! Birol Dovanbek'in ölümünde yeni detaylar... ''Babası cenazesine de gelmedi''

38 yıllık eşini terk eden Ayşe Hanım’ın eşi canlı yayında!

Sefa Soyalp'e ne oldu?

Sefa Soyalp'in şüpheli kaybı için yakınları canlı yayında kozlarını paylaştı. Sefa Soyalp'in amcası Muharrem Soyalp: "Feray Hanım'dan kızından ve eski eşinden şüpheleniyorum!" açıklamasında bulundu.