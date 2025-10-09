Sefa Soyalp'e ne oldu?

PODCAST CANLI YAYIN
Sefa Soyalp’in kayboluşundaki sır perdesi her geçen gün biraz daha kararıyor. Aile içindeki gerilim canlı yayına da taşındı. Amca Muharrem Soyalp, “Feray Hanım’dan, kızından ve eski eşinden şüpheleniyorum!” açıklamasında bulundu. Kaybın ardında kim var? Gerçekler ortaya mı çıkıyor, yoksa yeni sırlar mı doğuyor? 🎥 Tüm detaylar ve çarpıcı açıklamalar için videoyu hemen izleyin.

