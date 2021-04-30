Tokat'tan canlı yayın! Annesi ve Süleyman hastaneden canlı yayında...

Sema Hanım, Müge Anlı'ya çok teşekkür etti ve çok mutlu olduğunu belirtti. Bir boş anıma denk gelmiş olmanın cezasını iki gündür çekiyorum diyen Sema Hanım, evlat acısının çok zor olduğunu söyleyip yardımlar için teşekkür etti. Sema Hanım, oğlunun çok afacan olduğunu, nasıl yolları aşıp gittiğini anlamadığını, anlık boşluğuna geldiği için böyle olduğunu dile getirdi. Oğlunun bulunduğu haberini jandarmalardan aldığını ifade etti. Müge Anlı, özellikle İstanbul'da çocuğun sokağa bırakılamayacağına dikkat çekti.