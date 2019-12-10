Müge Anlı canlı yayınında son dakika itirafı! 'Uyuşturucuyu marul sandım' diyen Zeynep Ergül'den şok sözler 10.12.2019 13:44

Müge Anlı'da bugün son dakika Mehmet Elbay itirafı herkesi şoke etti! 19 yaşındaki Fatma Bozkurt, Gaziantep'ten, Temmuz ayında kaybolmuştu. Annesi Zeynep Ergün, 5 aydır haber alamadığı kızının bulunması için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Müge Anlı canlı yayınına telefonla bağlanan bir izleyici, aylardır izini kaybettiren Fatma'nın erkek arkadaşının evinde olduğunu söylemişti. Gaziantep'teki ekibimiz, gelen ihbarı değerlendirdi. Kayıp genç kızın, olduğu söylenen evi buldu. Ancak Fatma Bozkurt, Müge Anlı ekibiyle konuşmak istemediğini söyledi. Annesinin yanına dönmek istemediğini vurguladı. Genç kızın eve dönmek istememe nedeni ile tüm şoke eden gerçekler gün yüzüne çıkmaya başladı! İşte 10 Aralık Müge Anlı'nın bugünkü programında yaşanan ve sosyal medya gündeminde hızla yayılan Zeynep Ergül - Mehmet Elbay olayı!

Müge Anlı'ya kızını aramak için çıkan Zeynep Ergül, uyuşturucuyu marul sandığını söyleyerek gündeme bomba gibi düştü. 19 yaşındaki Fatma Bozkurt, Gaziantep'ten, Temmuz ayında kaybolmuştu. Annesi Zeynep Ergün, 5 aydır haber alamadığı kızının bulunması için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Müge Anlı'daki son dakika itirafı ve akılalmaz sözler herkesi şoke etti!

Müge Anlı canlı yayınına telefonla bağlanan bir izleyici, aylardır izini kaybettiren Fatma'nın erkek arkadaşının evinde olduğunu söylemişti. Gaziantep'te bulunan Müge Anlı ekibi, gelen ihbarı değerlendirdi. Kayıp genç kızın, olduğu söylenen evi buldu. Ancak Fatma Bozkurt, Müge Anlı ekibiyle konuşmak istemediğini söyledi. Annesinin yanına dönmek istemediğini vurguladı.

Kızını aramak için Müge Anlı canlı yayınına katılan anne Zeynep Ergül, Gaziantep'te 28 Şubat 2017'de kaybolan Mehmet Elbay'ın kaybında Elbay ailesinin hedefindeki Cahit Ergül'ün kardeşi… Kayıp Mehmet Elbay ile Cahit Ergül geçmişte ortak bir bağ evi satın almışlar. Ardından aralarında senet tartışması yaşandığı ortaya çıkmıştı. Kaybın ailesi, Mehmet Elbay'ın, Cahit Ergül tarafından öldürülüp gömüldüğünü iddia etmişlerdi.

Mehmet Elbay ve Cahit Ergül'ün bağ evi, Zeynep Ergül'ün evinin olduğu alanın hemen bitişiğinde yer alıyor. Mehmet Elbay'ın kaybı üzerine arama çalışmalarında Zeynep Ergül'ün evi de polisler tarafından aranmıştı. Dikkat çeken en önemli unsur ise 2,5 yıldır kayıp olan Mehmet Elbay'ın en son Cahit Ergül ve Zeynep Ergül'ün şu anda cezaevinde olan eşiyle birlikte görüştüğü detayının ortaya çıkmasıydı.

"UYUŞTURUCUYU MARUL SANDIM!"

Müge Anlı canlı yayınında eşinin alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğu ve kızının da bu sebepten evden gittiği ortaya çıkan Zeynep Ergül, "Kendisi içiyor hem ben uyuşturucuyu marul sandım da o yüzden ektim" sözleriyle herkesi şoke etti! Müge Anlı, kenevir fotoğrafını ekrana yansıtıp, "Bunun neresi marula benziyor? Ben köyde büyümedim ama hangi otun marul hangisinin yabani olduğunu ayırt edebilirim." dedi.

İTİRAF ETTİ!

Zeynep Ergül, ağabeyi Cahit Ergül'ün, kendi eşi Ercan Bey'i sırtından bıçakladığıyla ilgili detaylar vermeye başlamıştı. Müge Anlı olayın üstüne gittiğinde, Zeynep Ergül bugün, ağabeyi Cahit Ergül'ün, Zeynep Ergül'ün ayrıldığı eşi Ercan Bey'i sırtından bıçakladığını itiraf etti.

CAHİT ERGÜL İLE MEHMET ELBAY'IN HUSUMETİ VARDI

27 Eylül'den itibaren kendisinden haber alınamayan ve kızının bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldığı Mehmet Elbay'ın, alacak verecek sıkıntısından dolayı ortadan kaybolduğu tahmin ediliyor. Mehmet Elbay'ın kaybolmadan önce kızını aradığını ortaya çıkaran Müge Anlı, kızının daha sonra babasına bir daha ulaşamadığını söyledi. Yeğen Erol Elbay, amcasının kaybının ardından yaptıkları araştırmada amcasının arkadaşı Cahit Ergül'le arasında sahte senet nedeni ile husumet olduğunu öğrendiklerini aktarıyor.

Kaybolduktan sonra Mehmet Elbay Cahit Bey'e çek yazdığı öğrenildi. Ancak çek acele bir şekilde yazıldığı için soy ismin yanlış yazıldığı ortaya çıktı.Elbay'ın kaybında adı geçen Cahit Bey'le konuşan ekip, Cahit Bey'in Mehmet Bey'e kendisi adına mahkemede takip etmesi için sahte bir senet verdiğini ancak Mehmet Bey'in bu senedi işleme aldığını mahkemeye sunduğunu bir süre sonra takibini yaptığı senedin sahte olduğunu Mehmet Bey'in anlaması ile aralarındaki husumetin doğduğu bilgisine ulaştı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dünkü canlı yayına bağlanan ve adının verilmesini istemeyen izleyici, 'Ben Gaziantep 'E' Tipi Kapalı Cezaevinde bu bayanı gördüm. Zeynep Ergül her hafta hapiste olan eşine görüşe geliyor. Kadınlarla konuşurken, abisi için 'Abim Müge Anlı'ya çıktı benim.O adamı (Mehmet Elbay) öldürdü ve kuyuya attı konuyu da kapattı dedi. Hatta cezaevine girmiş kendisi onu da söyledi. 6 ay cezaevinde yattığını dile getirdi. Kendisine tacizde bulunan bir adamı yaralamaktan 6 ay cezaevinde kaldığını bize anlattı.' demişti. Ayrıca programın canlı yayınında, Cahit Ergül'ün, kardeşi olan Zeynep Ergül'ün eski eşini sırtından bıçakladığı da ortaya çıktı.

MEHMET'İ DAĞDA YAKIP YOK ETTİLER

Zeynep Ergül'ün, kayıp olarak aranan Mehmet Elbay'ı ağabeyi Cahit Ergül'ün dağda yakıp yok ettiği bilgisini anlatacağına dair abisini tehdit ettiği ortaya çıktı. Müge Anlı canlı yayında Zeynep Ergül'e, 'Abin Cahit Ergül'ün eski eşi ve kızına da 'ben Mehmet'e ne yaptıklarını gidip söyleyeceğim' demişsin' şeklinde yüklenince, Zeynep Ergül 'Onu ben bir yerden duydum. Ben öle bir şey bilmiyorum. Ben yayına katılan Büşra'nın küçük kardeşinin Cahit'ten olduğunu duydum' şeklinde cevap verdi.