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JASAT devrede! Markette katledilen Şenay - Hasan Hüseyin Özkan çiftinin katili kim? Cenazede dikkat çeken detay

JASAT devrede! Markette katledilen Şenay - Hasan Hüseyin Özkan çiftinin katili kim? Cenazede dikkat çeken detay
10.09.2021 13:54
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Müge Anlı son dakika gelişmesini Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü programında açıkladı. 2018 yılında markette işlenen Şenay - Hasan Hüseyin Özkan çifti cinayeti hakkında ailenin kızları Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Son dakika gelişmesine göre çifte cinayeti JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) devraldı. Peki, Şenay - Hasan Hüseyin Özkan çiftinin katili kim? Cenaze töreninde dikkat çeken anbean incelendi! İşte Sherlock Holmes gibi her adımı takip eden Müge Anlı'nın canlı yayınında ortaya çıkan detaylar...


Müge Anlı'da son dakika: JASAT devrede! Markette katledilen Şenay - Hasan Hüseyin Özkan çiftinin katili kim? Cenazede dikkat çeken detay

Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları
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