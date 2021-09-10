JASAT devrede! Markette katledilen Şenay - Hasan Hüseyin Özkan çiftinin katili kim? Cenazede dikkat çeken detay

Müge Anlı son dakika gelişmesini Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü programında açıkladı. 2018 yılında markette işlenen Şenay - Hasan Hüseyin Özkan çifti cinayeti hakkında ailenin kızları Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Son dakika gelişmesine göre çifte cinayeti JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) devraldı. Peki, Şenay - Hasan Hüseyin Özkan çiftinin katili kim? Cenaze töreninde dikkat çeken anbean incelendi! İşte Sherlock Holmes gibi her adımı takip eden Müge Anlı'nın canlı yayınında ortaya çıkan detaylar...