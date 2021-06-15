Haberler Video Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları Öldürüp çuvala koydu! Müge Anlı'da aranan Bahtiyar Akçay'ın cesedi korkunç halde bulundu!

Öldürüp çuvala koydu! Müge Anlı'da aranan Bahtiyar Akçay'ın cesedi korkunç halde bulundu!

Öldürüp çuvala koydu! Müge Anlı'da aranan Bahtiyar Akçay'ın cesedi korkunç halde bulundu!
15.06.2021 12:56
Ana Sayfa 01:19
Başkan Erdoğan'dan...
Ana Sayfa 01:34
Esenyurt'ta şiddetli yağış ve...
Ana Sayfa 02:16
AKM'de son dakika gelişmesi!...
Ana Sayfa 01:05
Aşı sırası işçi ve memurlarda
Ana Sayfa 02:12
Sputnik V aşısı inaktif mi?...
Ana Sayfa 02:05
Adana'da uyuşturuculara şafak...
Ana Sayfa 00:46
İrem Derici’nin paylaştığı...
Ana Sayfa 00:26
Kayseri’de doktora silahlı...
Ana Sayfa 00:30
Asena Keskinci son haliyle...
Ana Sayfa 02:14
Beşiktaş’tan Rosier için...
Ana Sayfa 00:30
Bir Zamanlar Çukurova 101....
Ana Sayfa 00:22
Ronaldo'dan basın...

Son dakika haberi... Müge Anlı Bahtiyar Akçay'ın cesedi ortaya çıktı! Çuvala sarılı halde bulunan Bahtiyar Akçay'ın cesedine, arkadaşı Nadir Ün'ün çalıştığı fabrikada ullaşıldı. Son dakika haberi Müge Anlı stüdyosundaki Akçay ailesini gözyaşlarına boğdu. Önceki gün konuyla ilgili canlı yayına bağlanan Nilüfer Hanım, yıllar önce kardeşi Adnan Kaplan'ın kaybıyla ilgisi olduğunu düşündüğü Nadir Ün'ün ilahi adaletin ellerinde olduğunu ifade etti. 19 gün sonra cesedi bulunan Bahtiyar Akçay'ın kızı canlı yayında gözyaşları içinde, "Sen bana anlatacaksın gözümün içine bakıp! Nasıl babamı çuvalın içine koyduğunu anlatacaksın. Bana 'Benim kızımsın sen de' demiştin. Bunları nasıl yaptığını anlatacaksın!" dedi.


Müge Anlı, Nadir Bey'in çalıştığı yere sabaha karşı operasyon düzenlendiğini ve fabrika bahçesindeki kuyunun delindiğini, Bahtiyar Bey'in öldürülüp kuyuya atıldığını açıkladı. Bahtiyar Bey'in öldürülüp çuvala koyularak kuyuya atıldığını söyleyen Müge Anlı, 4 kişinin Asayiş şubede gözaltında olduğunu dile getirdi.
Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları