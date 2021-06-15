Öldürüp çuvala koydu! Müge Anlı'da aranan Bahtiyar Akçay'ın cesedi korkunç halde bulundu!

Son dakika haberi... Müge Anlı Bahtiyar Akçay'ın cesedi ortaya çıktı! Çuvala sarılı halde bulunan Bahtiyar Akçay'ın cesedine, arkadaşı Nadir Ün'ün çalıştığı fabrikada ullaşıldı. Son dakika haberi Müge Anlı stüdyosundaki Akçay ailesini gözyaşlarına boğdu. Önceki gün konuyla ilgili canlı yayına bağlanan Nilüfer Hanım, yıllar önce kardeşi Adnan Kaplan'ın kaybıyla ilgisi olduğunu düşündüğü Nadir Ün'ün ilahi adaletin ellerinde olduğunu ifade etti. 19 gün sonra cesedi bulunan Bahtiyar Akçay'ın kızı canlı yayında gözyaşları içinde, "Sen bana anlatacaksın gözümün içine bakıp! Nasıl babamı çuvalın içine koyduğunu anlatacaksın. Bana 'Benim kızımsın sen de' demiştin. Bunları nasıl yaptığını anlatacaksın!" dedi.