Nail Yüce olayında 1 Milyon TL'lik şantaj iddiası

Nail Yüce'nin ailesine dönmesinin ardından sular durulmuyor! Canlı yayında karşı karşıya gelen taraflar arasında "şantaj ve menfaat" kavgası çıktı. Oğuz'un, "Kurtulması için araba ve sınırsız kart verdim ama o 1 milyon TL istedi" sözleri stüdyoda buz kestirirken; Nail Yüce, mağduriyetin giderilmesi için avukat çağrıldığını iddia etti.

Oğuz, 'Biz, istemiyorsak da yapacak bir şey yok. Arabanın anahtarını verdim, babamın sınırsız kartını verdim. Evlenmek istemiyorsan git kurtul dedim' dedi. Oğuz, 'bu kadın tamamen menfaat para peşinde biz içerdeyken 1 milyon TL para istemiş' dedi. Nail, 'avukat çağırdı kızın mağduriyetini giderelim' dediğini söyledi. Rabi Kaya hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

