Nail Yüce geri döndü!
Rabia Kaya tarafından kandırılarak alıkonulduğu iddiasıyla günlerdir aranan Nail Yüce, sonunda sessizliğini bozarak baba ocağına döndü. Eşi Özlem Yüce ve küçük kızının beklediği eve giden Nail Yüce, yaşadığı zorlu günlerin ardından ailesiyle yüzleşti. "Orta yolu bulacağız" diyerek barışma sinyali veren Yüce'nin kararı, olayı yakından takip edenleri ekran başına kilitledi.
Kendisi gibi evli ve çocuklu Rabia Kaya tarafından kandırılıp alıkonduğu öne sürülen Nail Yüce, günler sonra ailesinin karşısındaydı. Eve döneceğini söylese de vereceği bir karar vardı. Nail Yüce, kendisini evlerinde beklediği Özlem Yüce ve küçük kızının yanına gitti. Orta yolu bulmaya karar verdiklerini söyleyen Nail Yüce eşiyle tekrar konuşacağını söyledi.