Nail Yüce geri döndü!

Kendisi gibi evli ve çocuklu Rabia Kaya tarafından kandırılıp alıkonduğu öne sürülen Nail Yüce, günler sonra ailesinin karşısındaydı. Eve döneceğini söylese de vereceği bir karar vardı. Nail Yüce, kendisini evlerinde beklediği Özlem Yüce ve küçük kızının yanına gitti. Orta yolu bulmaya karar verdiklerini söyleyen Nail Yüce eşiyle tekrar konuşacağını söyledi.