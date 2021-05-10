İddialarda adı geçen köpekçi Kemal'in eski eşi konuştu

Köpekçi Kemal'in eski eşi, Kemal Bey'in çok kavgacı biri olduğunu, eve hep kanlı kıyafetlerle geldiğini, hatta Nezen olayı olduğunda eşinin ben bunları tanıyorum, babalarını da tanırdım dediğini, Hüseyin Bey'in güvercin uçurduğunu dile getirdi. hanımefendi, Nurullah Bey'in Köpekçi Kemal'i tanıyorum demesine dikkat çekip, o zaman Nurullah Bey'in de Nezen'i tanıdığını iddia etti. hanımefendi, eşinin vaktinin çoğunun bağ evinde geçtiğini dile getirdi ve Nar kasabasının 3-4 km uzaklıkta olduğunu, Nurullah Bey bu bağ evini bildiğini ileri sürdü.