Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle 9 Aralık! Canlı yayınında annelerini ihbar etmişlerdi! Son dakika Hakkı Çetin gelişmesi! 09.12.2019 17:48

​Müge Anlı canlı yayınında Tokat Erbaa'daki olayla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor! Atv ekranlarında hafta içi her gün saat 10.00'da izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, iki kız kardeşin anlattıklarıyla canlı yayında şoke olmuştu. Derya Şahin, 14 Ağustos'ta Tokat Erbaa'da yaşamını yitiren üvey babası Hakkı Çetin'in ölümüyle ilgili annesinden şüphelendiğini ifade etti. Şahin, üvey babasını öz annesinin öldürdüğünü ileri sürdü. İddialar bununla da sınırlı değildi. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında araştırılan Hakkı Çetin'i kim öldürdü? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşandı merak ediyorsanız, 9 Aralık Müge Anlı son bölümü izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

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Müge Anlı'daki Tokat Erbaa'da yaşanan olay herkesi şoke etti! Hafta içi her gün Atv ekranlarında saat 10.00'da yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katılan kız kardeşler, anneleri hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Müge Anlı canlı yayınına konuk olan Derya Şahin, 14 Ağustos'ta Tokat Erbaa'da yaşamını yitiren üvey babası Hakkı Çetin'in ölümüyle ilgili annesinden şüphelendiğini ifade etti. Şahin, üvey babasını öz annesinin öldürdüğünü ileri sürdü. İddialar bununla da sınırlı değildi. Canlı yayında Saliye Çetin ile ilgili çeşitli iddialarda gündeme geldi. Saliye Çetin'in ölen eşinin arkadaşı Mehmet Ali Aydın ile ilişkisi olduğu ileri sürüldü. Müge Anlı canlı yayınında neler yaşandı merak ediyorsanız, 9 Aralık Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü izleyebilir, son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz!