Müge Anlı, Yasin Aydın'ın şarkısıyla canlı yayında duygulandı! İşte Müge Anlı adına yazılan şarkı

YASİN AYDIN'IN MÜGE ANLI ŞARKISININ SÖZLERİ

Derdimin dermanı olup sen beni sarar mısın

Yana yana ararım kız sende arar mısın

Dünya malı bir yana sen bir yana sevdiğim

Bunu diyem olmadı yarim sen olur musun

Bir gün görürsen beni gözü yaş eli kanlı

Başkasında suç arama sensin inan tek zanlı

Kaybolan duygularım büsbütün umutlarım

Bunları da bulabilir mi bana Müge Anlı?

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