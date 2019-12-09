Müge Anlı, Yasin Aydın'ın şarkısıyla canlı yayında duygulandı! İşte Müge Anlı adına yazılan şarkı
Müge Anlı canlı yayında Yasin Aydın isimli genç şarkıcının kendisine yaptığı besteyi yayınlandı. Atv ekranlarında faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran ve tüm gerçeklerin gün yüzüne çıkmasını sağlayan başarılı sunucu Müge Anlı'ya Yasin Aydın adında genç bir isim şarkı besteledi. Genç şarkıcının, "Kaybolan duygularım, büsbütün umutlarım. Bunları da bulabilir mi bana Müge Anlı? " şeklinde sözleri olan bestenin klibi Atv ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yayınlandı. Müge Anlı, Yasin Aydın'ın 'Müge Anlı' şarkısıyla canlı yayında duygulandı.
Yasin Aydın'ın Müge Anlı şarkısı Atv ekranlarında başarılı sunucu Müge Anlı'yı duygulandırdı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran Müge Anlı, genç şarkıcının bestesi olan Müge Anlı'yı canlı yayında izlerken tüylerinin diken diken olduğunu ifade etti. İşte Yasin Aydın'ın Müge Anlı şarkısının sözleri...
YASİN AYDIN'IN MÜGE ANLI ŞARKISININ SÖZLERİ
Derdimin dermanı olup sen beni sarar mısın
Yana yana ararım kız sende arar mısın
Dünya malı bir yana sen bir yana sevdiğim
Bunu diyem olmadı yarim sen olur musun
Bir gün görürsen beni gözü yaş eli kanlı
Başkasında suç arama sensin inan tek zanlı
Kaybolan duygularım büsbütün umutlarım
Bunları da bulabilir mi bana Müge Anlı?
Müge Anlı'nın yaşını merak eden sevenleri internet dünyasında araştırma yaptı. ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı hayranlarının ilgi odağı oldu. Babası İhsan Anlı olan Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. Peki Müge Anlı kaç yaşında?
İŞİ GÜCÜ KANUN!
Müge Anlı'nın işi gücü kanun! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in başarılı sunucusu Müge Anlı, hukuk merakı ile biliniyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert gibi bir programı sunabilmek için önemli derecede hukuk bilgisi gerekiyor. 45 yaşındaki Müge Anlı da kanunlar hakkındaki bu eksiğini gidermek için hukuk fakültesini bitirmişti.