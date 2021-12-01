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Yozgat Çandır'da vahşet! Cani anne (Fatma Büyük) 1 aylık bebeği bıçaklayıp sobada yakarak öldürdü

Yozgat Çandır'da vahşet! Cani anne (Fatma Büyük) 1 aylık bebeği bıçaklayıp sobada yakarak öldürdü
01.12.2021 16:41
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Son dakika haberleri... Türkiye böyle vahşet görmedi. Kan donduran haber Yozgat'tan geldi. Yozgat'ın Çandır ilçesinde Fatma Büyük (25), 1 aylık erkek bebeğini bıçakladıktan sonra yanan sobaya atarak öldürdü. Jandarma, Büyük'ü gözaltına aldı.

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Olay, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Büyükkışla köyünde meydana geldi.

Fatma Büyük, çoban olan eşi hayvanları otlatmaya çıkarınca, 1 aylık erkek bebeğini bilinmeyen nedenle bıçakladıktan sonra yanan sobaya attı.

Büyük, daha sonra komşularına giderek, bebeğini öldürdüğünü söyledi.

Komşuların ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sobadan vücudu kısmen yanmış çıkarılan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Fatma Büyük, jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCE BIÇAKLAMA SONRA YAKILMA
Eve giden komşular, sobada bebeğin cesedi ile karşılaştı.

Durumun bildirilmesiyle köye giden jandarma ekipleri, kadını gözaltına alındı.

Bebeğin cesedinin önce bıçakla kesildiği, ardından yakıldığı tespit edildi.

Korkunç cinayeti işleyen kadının psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

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