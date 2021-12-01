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Sözleşmeli Öğretmenlik kalkıyor! Başkan Erdoğan müjdeledi: Maaşlarında 1000-2000 TL artış olacak

Sözleşmeli Öğretmenlik kalkıyor! Başkan Erdoğan müjdeledi: Maaşlarında 1000-2000 TL artış olacak
01.12.2021 15:47
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Sözleşmeli Öğretmenlik kalkıyor! Başkan Erdoğan 20. Milli Eğitim Şûrası'nda önemli açıklamalarda bulundu. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu kısa sürede Meclis'e geleceğini belirten Başkan Erdoğan, "Kadrolu ile sözleşmeli öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz. Ayrıca çıkarılacak Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlerimiz tarihte ilk kez kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşacaklar." ifadelerini kullandı. Ayrıca Erdoğan öğretmen maaşlarında ise 1000 1000-2000 TL artış olacağını müjdeledi. İşte detaylar...

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Biz tüm öğretmenlerimizden önemli görevler bekliyoruz. Öğretmenlerimizin özlük haklarını artırmayı, çalışma şartlarını iyileştirmeyi asla ihmal etmiyoruz. Son 19 yılda tarihi nitelikte çok sayıda adım attık. Başkaları öğretmenlerimizi tehditle meşgulken biz son olarak bir müjdemizi daha eğitim camiamızla paylaştık. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu kısa sürede Meclisimizin takdirine sunacağız. Bu düzenleme sayesinde öğretmenlerimiz tarihte ilk kez meslek kanununa kavuşacaklar. Öğretmenlerimizin özlük haklarını artırmayı, mali ve sosyal imkanlarını genişletmeyi, çalışma şartlarını iyileştirmeyi asla ihmal etmiyoruz.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN İLE KADROLU ÖĞRETMEN AYRIMINI DA ORTADAN KALDIRIYORUZ
Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavını artık bir kenara bırakıyoruz, bunun yerine bir program uygulayarak adaylarımıza destek olacağız. 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimize uzman öğretmenlik imkanını getiriyoruz. Uzman öğretmenlerimiz hem bir derece alacaklar hem de maaşlarında 1000 TL artış olacaktır. Yüksek lisans yapmış öğretmenlerimiz ise sınavdan muaf tutulacaktır. Uzman öğretmenler sınavda başarılı olduklarında başöğretmen unvanıyla görev yapacaklardır. Maaşlarında da 2000 TL artışa gideceğiz.

Doktora yapmış öğretmenlerimiz ise bu sınavdan muaf tutulacaktır. 1. derecedeki öğretmenlerimizin ek göstergelerini 3600'e çıkarıyoruz. Ayrıca sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını da ortadan kaldırıyoruz.


Mecburi hizmet hariç özlük hakları, atamalar başta olmak üzere sözleşmeli öğretmenlerimiz kadrolu öğretmenlerimizle aynı haklara sahip olacaklar. Bu tarihi reformun şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

PROFESÖRLERİMİZ GELSİNLER OKULLARIMIZA MÜDÜR OLSUNLAR
Katarlı öğrenciler hadisesinde olduğu gibi tamamen yalan yanlış bilgiler hoş karşılayamayacağımız bir konuydu. Önümüzdeki dönemde medya mensupları ve siyasetçiler başta olmak üzere sorumluluğu olanların daha hassas davranacaklarına inanıyorum. İstiyorum ki ortaöğretimde profesörlerimiz gelsinler okullarımıza müdür olsunlar. Ortaöğretime farklı bir zenginlik kazandıracaktır. Bu çağrımı daha önce de yaptım, bugün bu vesileyle yine yapıyorum. Bunu yaygınlaştırmanın çok çok önemli olduğuna da inanıyorum.

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