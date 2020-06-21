Ateş çemberi güneş tutulması! Türkiye’de en net Hakkâri’den izlendi

21.06.2020 08:46

Meraklılarının ve bilim dünyasının bir süredir beklediği ve olağanüstü görüntülere sahne olan ateş çemberi güneş tutulması sabah saatlerinde meydana geldi. Tutulma birçok ülkenin yanı sıra Türkiye’den de en iyi Hakkâri’den gözlemlendi. İşte o anlar...

'ATEŞ ÇEMBERİ' GÜNEŞ TUTULMASI NASIL OLUŞUYOR?

Yılda bir kez meydana gelen tutulma Ay'ın Dünya'dan en uzak yörüngesinde olduğu zaman gerçekleşiyor.

'ATEŞ ÇEMBERİ' GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN DE İZLENDİ

Türkiye'den de izlenen olan tutulma 06:45'te başladı ve en net Hakkari'de görüldü.