Maria ile Mustafa 9. bölüm fragmanı izle: Maria ile Mustafa yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Maria ile Mustafa'nın 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Maria ile Mustafa dizisinin yeni bölüm fragmanında "Mustafa'ya yaptıklarını söyleyeceksin!" sözü dikkat çekti. İşte Maria ile Mustafa'nın 9. yeni bölüm fragmanı...

Maria ile Mustafa'nın 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.



MARİA İLE MUSTAFA 8. BÖLÜM

Candemir Ailesi, Mustafa'nın yasını tutarken Maria, Mustafa'nın öldüğüne inanmaz ve ne pahasına olursa olsun onu bulmaya karar verir. Ancak bu yolda hiç beklemediği büyük bir engelle karşılaşır.

Gonca gizli gizli konaktan kaçıp herkesten sakladığı Mustafa'nın yanına gider. Mustafa'yı iyileştirip onu ebediyen kendine bağlamaya çalışırken işler hiç ummadığı şekilde sarpa sarar.