Maria ile Mustafa 10. bölüm fragmanı izle! ''Ben bebeğimi bırakıp hiçbir yere gitmem!''

ATV ekranlarının sevilen dizisi Maria ile Mustafa'nın 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Maria ile Mustafa dizisinin yeni bölüm fragmanında Maria'nın, ''Ben bebeğimi bırakıp hiçbir yere gitmem!'" sözü dikkat çekiyor. İşte pazar akşamlarının vazgeçilmezi Maria ile Mustafa 10. yeni bölüm fragmanı...

MARİA İLE MUSTAFA 10. BÖLÜM FRAGMANINDA NELER OLUYOR?

Melek'in Candemir kanından olmadığı öğrenilince kapının önüne konan Gonca'yı hiç ummadığı kötü bir sürpriz beklemektedir. Maria'nın Gonca'nın sırrını bilmesine rağmen susması Mustafa'yı yaralar. Galip'in yıllardır herkesten sakladığı sır, Maria ile Mustafa arasında büyük depremlere yol açacaktır. Bu sırrı ilk öğrenen kim olacaktır? Kudret'in aldığı karar, Nisan'ı Rüzgar'dan vazgeçirmeyecektir. Nadire, Nihat'ın en büyük sırrını hiç ummadığı bir şekilde öğrenir. Nadire'nin bir sonraki hamlesi ne olacaktır? Şahin'den şüphelenmeye başlayan İclal, kocasını yakın markaja alır. İclal, Şahin'in kendisini aldattığını öğrenecek midir?