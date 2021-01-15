Haberler Video Maraşlı Videoları Maraşlı'nın 2. bölüm fragmanı yayınlandı: “Dünyayı sevgisiz büyüyen insanların savaşları mahvetti.”

Maraşlı'nın 2. bölüm fragmanı yayınlandı: “Dünyayı sevgisiz büyüyen insanların savaşları mahvetti.”

Maraşlı'nın 2. bölüm fragmanı yayınlandı: “Dünyayı sevgisiz büyüyen insanların savaşları mahvetti.”
15.01.2021 19:38
Ana Sayfa 00:41
Maraşlı'nın 2. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 07:52
Macron'dan Başkan Erdoğan'a...
Ana Sayfa 02:07
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında...
Ana Sayfa 00:45
Hercai 55. bölüm fragmanı
Ana Sayfa 06:26
FOX TV'nin kriz algısı A Haber...
Ana Sayfa 00:39
Bir Zamanlar Çukurova 80....
Ana Sayfa 00:32
Koronavirüs aşısı yan etki...
Ana Sayfa 02:01
Milli Saraylar Resim Müzesi...
Ana Sayfa 00:39
PKK ve DEAŞ'ın iş birliği...
Ana Sayfa 00:22
Terörist Kurban Pehlivan böyle...
Ana Sayfa 02:42
Hiçbir ize rastlanmadı! Her...
Ana Sayfa 04:32
Ünlü sunucu Kılıçdaroğlu’nun...

Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı Maraşlı dizisi ilk bölümü ile izleyicisini ekranları başına kilitlemişti. Maraşlı'nın merakla beklenen 2. bölüm fragmanı yayınlandı.


Maraşlı, kızını bu hale getirenlerin Türel ailesinden olduğuna emindir. Maraşlı için ailenin her bireyi şüphelidir. Bu nedenle Mahur'u koruma görevine geri döner. Maraşlı'nın, Türel ailesini tanımak için atacağı ilk adımı ne olacak?

Mahur'un suikast girişimden haberi yoktur. Savaş'ın hala onun peşinde olduğundan habersiz olan Mahur, Maraşlı'nın dönüşüne karşı çıkar. Mahur'un bir planı vardır. Maraşlı'yı bıktırarak görevi kendi rızası ile bıraktırmaya çalışır. Mahur bu planında başarılı olacak mı?

Firuzan, Sedef Hanım'dan kalma fidanlığı kış bahçesine çevirir. Annesinden kalan bahçenin tarumar olduğunu gören Mahur ve Firuzan arasında büyük bir gerginlik yaşanır. Hayal kırıklığına uğrayan Mahur'un yanında sadece Maraşlı olur. Maraşlı ve Mahur arasındaki buzlar erimeye başlayacak mı?

Savaş; Aziz Bey'e, istediği fotoğrafların 24 saat içinde kendisine verilmemesi halinde Mahur'un öldürüleceğini söyler. Maraşlı, Savaş ve Aziz'in büyük buluşmasında yaşananlar herkesi şoke edecektir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Maraşlı Videoları