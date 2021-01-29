Maraşlı 4. bölüm fragmanı yayınlandı! "İnsan akrabasından, kardeşimden vazgeçecek kadar ne yaşamış olabilir ki?"

Maraşlı 4. yeni bölüm fragmanı izle! Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'nın merakla beklenen 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı Maraşlı'nın yeni bölüm fragmanında "İnsan akrabasından, kardeşimden vazgeçecek kadar ne yaşamış olabilir ki?" sözü dikkat çekiyor. İşte Maraşlı'nın yeni bölüm fragmanı...