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Maraşlı 3. bölüm fragmanı: "Mahur'u çok sevdi"

Maraşlı 3. bölüm fragmanı:
29.01.2021 18:15
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"PYD terörist mi bilmiyorum...
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Maraşlı 3. yeni bölüm fragmanı izle! Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'nın merakla beklenen 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı Maraşlı'nın yeni bölüm fragmanına"Zeliş'im Mahur'u çok sevdi" sözü dikkat çekiyor. İşte Maraşlı'nın yeni bölüm fragmanı... .


Maraşlı, Mahur'a onu öldürmek isteyenin aile içinden biri olduğunu söyler ve şüphelerinin sebebini anlatır. Mahur delirecek gibi olur. Maraşlı, Savaş'ın hapiste çok kalmayacağından emindir. Mahur, Maraşlı'ya inanacak mı? Mahur, ailesinden birinin onu öldürmek istediği gerçeği ile mücadele etmekte zorlanır. Maraşlı haklı mıdır? Gerçekten ailesinden biri Mahur'un ölmesini mi istemektedir? Maraşlı ise bu gerçeğe ulaşabilmek için Mahur'la birlikte hareket etmeleri gerektiğini söyler. Mahur, Maraşlı'yı dinleyecek mi? Savaş, tutuksuz yargılanma talebi ile serbest bırakılır. Artık tüm aile üyeleri hem Mahur için hem de kendileri için korkmaya başlarlar. Hayatı hala tehlikede olan Mahur için Savaş yeni bir anlaşma yapmak ister. Mahur ve ailesi Savaş'ın anlaşma isteğini kabul edecek mi? Maraşlı, hayatı tehlikede olan Mahur'u korumak için onu ıssız bir dağ evine getirir. Bu durum Türel ailesinde panik yaratır. Maraşlı, Mahur'u ailesinden bile koruması gerektiğini düşünmektedir. Dağ evinin ziyaretçisi kim olacaktır?

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