Konser alanını dolduran dinleyicileriyle zaman zaman birebir iletişim kuran Şebnem Ferah, bu eğlenceli anlarıyla hafızalarda yer ediniyor. Dinleyicisine içtenlikle karşılık veren ünlü şarkıcı, "Çok teşekkür ederim oğlum. Bir kere daha abla derseniz..." şeklindeki esprili çıkışıyla salonda eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu.

Şebnem Ferah. "BAZEN TEYZE DİYENLER DE OLUYOR" Hayranlarının konserlerde kendilerine gösterdiği ilgiye ve yaptıkları hitaplara değinen Ferah, bu tarz diyalogların kendisini güldürdüğünü dile getirdi.