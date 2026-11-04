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Konsere damga vuran diyalog! Şebnem Ferah'tan kendisine "abla" diyen hayranına kahkaha attıran tepki

Türk rock müziğinin güçlü seslerinden Şebnem Ferah, konser sırasında kendisine "Abla" diye seslenen hayranına verdiği esprili ve mizahi yanıtla salonu kahkahaya boğdu.

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Konsere damga vuran diyalog! Şebnem Ferah'tan kendisine "abla" diyen hayranına kahkaha attıran tepki

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Şebnem Ferah, bu kez müzik performansından ziyade dinleyicisiyle yaşadığı eğlenceli diyalogla gündeme geldi.

Şebnem Ferah, konserlerinde hayranlarıyla kurduğu samimi bağla dikkat çekiyor.Şebnem Ferah, konserlerinde hayranlarıyla kurduğu samimi bağla dikkat çekiyor.

Konser sırasında seyircilerle samimi bir sohbet gerçekleştiren 54 yaşındaki sanatçı, aldığı bir hitap karşısında sessiz kalmadı.

Yıllardır hitleşen şarkılarını binlerce kişilik korolar eşliğinde seslendiren ünlü sanatçı, enerjisiyle her konserde dikkat çekiyor.Yıllardır hitleşen şarkılarını binlerce kişilik korolar eşliğinde seslendiren ünlü sanatçı, enerjisiyle her konserde dikkat çekiyor.

"BİR KERE DAHA DERSENİZ..."

Konserin ilerleyen dakikalarında seyircilerin arasından kendisine "Abla" diye seslenen bir hayranını fark eden Şebnem Ferah, duruma esprili bir dille yaklaştı.

Konser alanını dolduran dinleyicileriyle zaman zaman birebir iletişim kuran Şebnem Ferah, bu eğlenceli anlarıyla hafızalarda yer ediniyor.Konser alanını dolduran dinleyicileriyle zaman zaman birebir iletişim kuran Şebnem Ferah, bu eğlenceli anlarıyla hafızalarda yer ediniyor.

Dinleyicisine içtenlikle karşılık veren ünlü şarkıcı, "Çok teşekkür ederim oğlum. Bir kere daha abla derseniz..." şeklindeki esprili çıkışıyla salonda eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu.

Şebnem Ferah.Şebnem Ferah.

"BAZEN TEYZE DİYENLER DE OLUYOR"

Hayranlarının konserlerde kendilerine gösterdiği ilgiye ve yaptıkları hitaplara değinen Ferah, bu tarz diyalogların kendisini güldürdüğünü dile getirdi.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Sahnedeki doğal tavırlarıyla bilinen sanatçı, seyirciler arasında bazen kendisini "teyze" olarak adlandıranların da bulunduğunu gülerek anlattı. Şebnem Ferah'ın bu samimi itirafı ve konser boyunca sergilediği neşeli tavır, dinleyicilerden alkış aldı.

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