Konsere damga vuran diyalog! Şebnem Ferah'tan kendisine "abla" diyen hayranına kahkaha attıran tepki
Türk rock müziğinin güçlü seslerinden Şebnem Ferah, konser sırasında kendisine "Abla" diye seslenen hayranına verdiği esprili ve mizahi yanıtla salonu kahkahaya boğdu.
Geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Şebnem Ferah, bu kez müzik performansından ziyade dinleyicisiyle yaşadığı eğlenceli diyalogla gündeme geldi.
Konser sırasında seyircilerle samimi bir sohbet gerçekleştiren 54 yaşındaki sanatçı, aldığı bir hitap karşısında sessiz kalmadı.
"BİR KERE DAHA DERSENİZ..."
Konserin ilerleyen dakikalarında seyircilerin arasından kendisine "Abla" diye seslenen bir hayranını fark eden Şebnem Ferah, duruma esprili bir dille yaklaştı.
Dinleyicisine içtenlikle karşılık veren ünlü şarkıcı, "Çok teşekkür ederim oğlum. Bir kere daha abla derseniz..." şeklindeki esprili çıkışıyla salonda eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu.
"BAZEN TEYZE DİYENLER DE OLUYOR"
Hayranlarının konserlerde kendilerine gösterdiği ilgiye ve yaptıkları hitaplara değinen Ferah, bu tarz diyalogların kendisini güldürdüğünü dile getirdi.
Sahnedeki doğal tavırlarıyla bilinen sanatçı, seyirciler arasında bazen kendisini "teyze" olarak adlandıranların da bulunduğunu gülerek anlattı. Şebnem Ferah'ın bu samimi itirafı ve konser boyunca sergilediği neşeli tavır, dinleyicilerden alkış aldı.