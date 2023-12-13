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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023, 08:54 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023, 09:36

Zeynep Bastık’ın ilginç açıklamaları tepki çekti: “Bu nasıl genişlik”

2021 yılında reklamcı Tolga Akış ile evlenen ancak bir yılı dolduramadan boşanan Zeynep Bastık, Ali Can Ayyıldız ile yeni bir aşka yelken açtı. Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Bastık, son olarak eski kocası ve yeni sevgilisiyle gündem oldu. Şarkıcı, eski eşi Tolga Akış ve yeni sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile birlikte aynı mekandaki bir partide eğlendi. Basın mensuplarının konuyla ilgili sorularına cevap veren Bastık, hem ilginç açıklaması hem de muhabir karşısındaki tavrıyla tepki çekti. İşte detaylar...

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