Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay'ın estetiksiz halini görenler şoke oldu! Estetiksiz hali tanınmaz halde 29.01.2020 12:34

Son dönemin en çok konuşulan kadın oyuncularından biri olan ve Zalim İstanbul dizisinde canlandırdığı Şeniz karakteriyle izleyicileri kendisine hayran bırakan Mine Tugay'ın 14-15 yıl öncesine ait fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Mine Tugay'ın, estetik yaptırmadan önceki halini görenler güzel oyuncuyu tanımakta zorlandı. İşte Mine Tugay'ın şok eden estetiksiz hali…