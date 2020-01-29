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Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay'ın estetiksiz halini görenler şoke oldu! Estetiksiz hali tanınmaz halde

Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay'ın estetiksiz halini görenler şoke oldu! Estetiksiz hali tanınmaz halde

29.01.2020 12:34

Son dönemin en çok konuşulan kadın oyuncularından biri olan ve Zalim İstanbul dizisinde canlandırdığı Şeniz karakteriyle izleyicileri kendisine hayran bırakan Mine Tugay'ın 14-15 yıl öncesine ait fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Mine Tugay'ın, estetik yaptırmadan önceki halini görenler güzel oyuncuyu tanımakta zorlandı. İşte Mine Tugay'ın şok eden estetiksiz hali…


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