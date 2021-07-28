‘Yılların eskitemediği kadın’ Songül Karlı, transparan siyah elbisesiyle mest etti! Dekolteleri yine olay oldu...

‘Yılların eskitemediği kadın’ Songül Karlı, transparan siyah elbisesiyle mest etti…Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve iddialı paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Songül Karlı, Instagram hesabında yayınladığı son video ile yine olay oldu. Ünlü şarkıcı, siyah derin göğüs dekolteli transparan elbisesi ile çektiği bir videoyu 'Hazırlanıyoruz' notu ile takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının büyük ilgi gösterdiği paylaşım kısa süre içinde gündem oldu. Karlı için "Yılların eskitemediği kadın", "Yine çok iddialısın" yorumları yapıldı. İşte Songül Karlı'nın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...