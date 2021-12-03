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Yeşilçam’ın güzeli Bahar Öztan son halini paylaştı! Sosyal medya yıkıldı...

Yeşilçam’ın güzeli Bahar Öztan son halini paylaştı! Sosyal medya yıkıldı...
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Yeşilçam’ın güzeli Bahar Öztan son halini paylaştı! Sosyal medya yıkıldı.Güzelliğiyle bir döneme damga vuran Yeşilçam yıldızı Bahar Özten, son halini sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşıma "Yıllar sana hiç uğramıyor", "Hala çok güzelsin" yorumları yapılırken Bahar Öztan bir kez daha Hande Erçel ile Fahriye Evcen'e benzetildi. Bodrum'da kendisine ait otelin içindeki evinde yaşamını sürdüren oyuncunun paylaşımı, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. İşte Bahar Öztan'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…

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