Yeşilçam'ın sevilen filmlerinden Meraklı Köfteci, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluştu. Filmde Fatma karakterini canlandıran Gölgen Bengü'nün hayatı ise merak konusu oldu.

GÖLGEN BENGÜ KİMDİR?

1977'de de Aslan Bacanak filminde Halim'in kardeşini oynayan Gölgen Bengü, daha sonra "Önce okul, sonra film" diyerek, oyunculuk hayatını noktaladı. Eğitimine devam eden Bengü, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Amerika'daki North Carolina A&T State University'de yüksek lisans, Clemson University'de doktorasını tamamladı. Bengü, New Jersey Institute of Techology'de Makine ve Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde profesör unvanıyla öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Kariyeri kadar ailesiyle de dikkat çeken Gölgen Bengü'nün kız kardeşinin ünlü bir şarkıcı olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İŞTE GÖLGEN BENGÜ VE KARDEŞİ BİLGEN BENGÜ

BİLGEN BENGÜ KİMDİR?

Gölgen Bengü'nün kardeşi Bilgen Bengü, 70'lerde popüler olan Cici Kızlar grubunun üyesi olarak da ünlenmişti. 1976 yılında Cici Kızlar dağılınca Bilgen Bengü müziğe tek başına devam etti. Nino Varon'la Nova Müzik çatısı altında çalışmaya başladı ve düzenlemesi Onno Tunç'a ait "Söyle Kimdi O?" adlı 45'liğini çıkardı. Hey dergisi tarafından "Yılın Ümit Veren Kadın Sesi" seçildi. "Söyle Kimdi O?" müzik listelerinde bir numara oldu. Ardından "Kendine İyi Bak", "O Piti Piti" ve "Dik Kalbimde Yarayı" teklileri piyasaya çıktı.

GÖLGEN BENGÜ'NÜN SON HALİ