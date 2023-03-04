Yeşilçam'ın 'bayan popo'su Sevtap Parman'ın son halini gören tanıyamıyor!

''ŞÖYLE BOYNUNDAN BİR ÖPÜVEREYİM''

Yeşilçam yolcuğunda en çok etkilendiği ismin Kadir İnanır olduğunu söyleyen yıldız, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Karşılıklı sahnelerim varsa, Hülya Avşar'ın dediği gibi ben de koşa koşa giderdim sete. "E, Kadir İnanır'ı izleyerek büyümüşsün. Sonra onunla film yapıyorsun. İç geçiriyorsun tabii. "Şöyle boynundan bir öpüvereyim" diyorsun. Evet, profesyonel olmalıyız oyuncular olarak. Ama bir de gerçekler var. Biz çok duygusal insanlarız."

''ALLAH'IN VERDİĞİ GÜZELLİĞİ KULDAN SAKLAMAM!''

Parman, oyunculuk macerasında erotik sahnelerde yer almasını ise şu sözlerle açıkladı: Meslekte hiçbir tabum olmaz. Allah'ın bana verdiği bu güzelliği kuldan saklamam. Tesettürlü kadını da oynarım, soyunurum da, sevişirim de. Zaten yaptım, yine yaparım. Bir travestiyi de oynamayı isterdim. Keşke öyle bir rol gelse. Bayıla bayıla oynarım.

İşte erotik sahnelerin vazgeçilmez Yeşilçam yıldızı Sevtap Parman'ın son hali!