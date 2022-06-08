Yeşilçam oyuncusu Nazan Saatçi’nin son haliyle şaşırttı! Gören ‘yıllar onu teğet geçmiş’ dedi

Çekimleri İstanbul Sarıyer sınırları içerisinde yer alan Reşitpaşa'da gerçekleştirilen 1983 yapımı Tokatçı filmi, bu akşam bir kez daha televizyon ekranlarında yayınlandı. Kadrosunda Kemal Sunal, Şevket Altuğ, Ünal Gürel ve Ali Şen'in yer aldığı Tokatçı dizisinde Emine karakterini canlandıran ünlü oyuncu Nazan Saatçi'nin son hali de merak edilip araştırılmaya başlandı. Güzelliğiyle Yeşilçam'a damga vuran oyuncunun son halini görenler ise "Yıllar ona hiç uğramamış", "Hala çok güzel" yorumlarında bulundu. İşte Natuk Baytan'ın yönettiği Türk komedi filminde Emine karakterini canlandıran Nazan Saatçi'nin son hali...