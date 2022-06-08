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Chloe Loughnan'dan bikinili pozlar! Sosyal medyayı ateşe verdi

Chloe Loughnan'dan bikinili pozlar! Sosyal medyayı ateşe verdi
08.06.2022 23:46 - Son Güncelleme: 08.06.2022 23:48

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İrlandalı model Chloe Loughnan, ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile 5 yıllık evliliğini 2019'da sonlandırmıştı. Ortaç ile yaptığı evlilikle ülkemizde adını geniş kitlelere duyuran Chloe Loughnan, boşanmanın ardından yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü model, Instagram hesabında yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Chloe Loughnan, havuzun içinden bikinili poz verdi. Loughnan bir takipçisi 'kızgın kumlardan serin sulara gibi bir fotoğraf' yorumunu yaptı.

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