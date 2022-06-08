Burcu Kıratlı bacak dekolteli kıyafetiyle mest etti! Baklavalarını görenlerin ağzı açık kaldı

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın ikinci kez şans verdikleri evlilikleri geçen mayıs ayında 3 dakikada bitmişti. Boşanmanın ardından sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Kıratlı, şimdi ise bir lansmanda giydiği kostümüyle gündeme geldi. Göğüs bacak ve göbek dekolteli siyah elbisesiyle objektif karşısına geçen Kıratlı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda yorum yapılan kıyafet, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Öte yandan Burcu Kıratlı'nın karın kasları da çok konuşuldu. İşte Burcu Kıratlı'nın o elbisesi...