SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 30 Aralık 2023, 13:36 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023, 13:39

Yeşilçam güzeli Gülşen Bubikoğlu Kanlıca’daki lüks yalısından paylaştı yer yerinden oynadı! Ev ev değil saray yavrusu

Türker İnanoğlu'nun 1973 yılı yapımlı Yaban filmi ile adım attığı Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdıran Gülşen Bubikoğlu, 'Ah Nerede', 'Gırgıriye', 'Vahşi Gelin', 'Alev Alev' ve daha nicesiyle hafızalara kazındı. 1974 yılında Türker İnanoğlu ile evlen ve Zeynep adında bir kızı olan Bubikoğlu, hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, şimdi ise Kanlıca'daki yalısından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Yeni yıl dileklerini paylaşan Bubikoğlu'na, binlerce beğeni ve yorum geldi.

Yeşilçam güzeli Gülşen Bubikoğlu Kanlıca’daki lüks yalısından paylaştı yer yerinden oynadı! Ev ev değil saray yavrusu
Yeşilçam güzeli Gülşen Bubikoğlu Kanlıca'daki lüks yalısından paylaştı yer yerinden oynadı! Ev ev değil saray yavrusu

SIRADAKİ VİDEO
İZLE | İnci Taneleri 1. bölüm 2. fragmanı: ‘’Herkes yer içer, hesabı dilber öder’’
29.12.2023Cuma
Pelin Karahan oğlanı büyüttü! İlk göz ağrısının doğum gününden paylaştı!
28.12.2023Perşembe
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız’dan olay açıklama: Hiçbir çocuğu onun gibi olmaz
28.12.2023Perşembe
Songül Karlı ‘’yorgun biraz’’ deyip paylaştı! Son hali dikkat çekti
27.12.2023Çarşamba
Çarkıfelek'in efsane hostesi Emel Özkızıltaş değişimiyle görenleri şaşırttı! Son halini gören dönüp bir daha baktı
27.12.2023Çarşamba
Bunlar da Var
GS FB maçı niye iptal edildi? Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Finali ne zamana ertelendi? FB GS maçı ne zaman oynayacak? 02:37
GS FB maçı neden ertelendi? İşte iptalin perde arkası...
30.12.2023Cumartesi
Memur ve emekli zammı hesabı: SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaşlar ne kadar artacak? Nelere yansıyacak? 02:30
Memura-emekliye zam hesabı
30.12.2023Cumartesi
Balıkesir Altıeylül trafik kazası: Köprüden aşağı devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı 01:09
Köprüden aşağı devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
30.12.2023Cumartesi
Ertelenen 29 Aralık Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı sonrası Galatasaray Yurda Döndü! Coşkulu karşılama kamerada | VİDEO 17:23
Galatasaray, İstanbul'da coşkuyla karşılandı
30.12.2023Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA