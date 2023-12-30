Yeşilçam güzeli Gülşen Bubikoğlu Kanlıca’daki lüks yalısından paylaştı yer yerinden oynadı! Ev ev değil saray yavrusu

Türker İnanoğlu'nun 1973 yılı yapımlı Yaban filmi ile adım attığı Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdıran Gülşen Bubikoğlu, 'Ah Nerede', 'Gırgıriye', 'Vahşi Gelin', 'Alev Alev' ve daha nicesiyle hafızalara kazındı. 1974 yılında Türker İnanoğlu ile evlen ve Zeynep adında bir kızı olan Bubikoğlu, hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, şimdi ise Kanlıca'daki yalısından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Yeni yıl dileklerini paylaşan Bubikoğlu'na, binlerce beğeni ve yorum geldi.