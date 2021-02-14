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Yeşilçam güzeli Filiz Akın'dan eşine denizde serenat! 'Sevginin günü kutlu olsun' dedi 27 yıllık aşkını böyle haykırdı

Yeşilçam güzeli Filiz Akın'dan eşine denizde serenat! 'Sevginin günü kutlu olsun' dedi 27 yıllık aşkını böyle haykırdı
14.02.2021 15:35
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Yeşilçam güzeli Filiz Akın'dan eşine denizde serenat! 'Sevginin günü kutlu olsun' diyen usta sanatçı Filiz Akın, 27 yıllık hayat arkadaşına aşkını haykırdı, sosyal medya onları konuştu. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde ünlülerden peş peşe paylaşımlar geldi. Ancak Yeşilçam filmlerinin masum güzeli Filiz Akın'ın paylaşımı bambaşkaydı. İşte eşiyle denizde olduğu keyifli anlardan bir video paylaşan 78 yaşındaki Filiz Akın'ın Sönmez Köksal'a serenat yaptığı anlar...


Yeşilçam güzeli Filiz Akın'dan eşine denizde serenat! 'Sevginin günü kutlu olsun' diyen usta sanatçı Filiz Akın, 27 yıllık hayat arkadaşına aşkını haykırdı, sosyal medya onları konuştu. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde ünlülerden peş peşe paylaşımlar geldi. Ancak Yeşilçam filmlerinin masum güzeli Filiz Akın'ın paylaşımı bambaşkaydı. İşte eşiyle denizde olduğu keyifli anlardan bir video paylaşan 78 yaşındaki Filiz Akın'ın Sönmez Köksal'a serenat yaptığı anlar...

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