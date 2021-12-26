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Bu iddia çok konuşulur! Seray Sever ikiz bebeklere hamile…

Bu iddia çok konuşulur! Seray Sever ikiz bebeklere hamile…
26.12.2021 20:03

OTOMATİK OYNAT

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3 yıl önce kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile nikah masasına oturan 48 yaşındaki Seray Sever'in ikiz bebek beklediği iddia edildi. Seray Sever ve eşinden henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. İşte detaylar…

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Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapan Seray Sever, 20 Nisan 2018 tarihinde kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile nikah masasına oturmuştu.

Eşi Eray Sünbül ile sosyal medya hesabında yaptığı romantik paylaşımlarla adından söz ettiren Seray'ın hamile olduğu ileri sürüldü.

Elde edilen bilgiye göre 4 aylık hamile olan Seray Sever ikiz bebek bekliyor.

DAHA ÖNCE ÇOCUK İSTEDİĞİNİ DİLE GETİRMİŞTİ

Daha önce yaptığı bir açıklamada çocuk isteğiyle ilgili konuşan Seray Sever, "Çocuk istiyorum. Çocuğumun hep mükemmel bir aşkın meyvesi olsun isterdim. O yüzden şimdi istiyorum. Şu an çocuk için özel bir çaba sarf ediyoruz. Kız çocuğu hissetmiş Eray. İsmi de Sofya... Ben fırlama bir tip olduğum için seviyorum erkek çocuğunu. Ne gelirse Allah'tan diyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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