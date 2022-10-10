Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı

Yeşilçam'da dört yapraklı yoncası olarak kabul edilen Türkan Şoray, Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile çevirdiği birçok yapımda başrolde rol alan Cüneyt Arkın, özellikle tarihi yapımlarda üstlendiği rollerle akıllara kazındı.

300'den fazla filmde rol alan ve başarılı performansıyla gönülleri fetheden oyuncu, 28 Haziran 2022 tarihinde 85 yaşında aramızdan ayrıldı.

Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan Arkın, isminin bir halk merkezine verilmesi üzerine ise gündem oldu.

Malkaçoğlu, Kara Murat, Battal Gazi, Şahin Bey karakterleriyle Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran Yeşilçam yıldızının hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak konusu olarak "Cüneyt Arkın aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.

İstanbul'a defnedilen Cüneyt Arkın'ın memleketini ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

CÜNEYT ARKIN

Eskişehir