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Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı

Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı
10.10.2022 16:50

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Asıl adı Fahrettin Cüreklibatur olan Cüneyt Arkın, 23 yaşında adım attığı Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdırdı. Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray, Filiz Akın, Fatma Girik ve Gülşen Bubikoğlu gibi birçok ünlü isimle başrolü paylaşan Arkın, 300'den fazla filmde rol aldı. Malkaçoğlu, Kara Murat, Battal Gazi, Şahin Bey ve daha nicesiyle hafızalara kazınan oyuncu, 28 Haziran 2022 tarihinde 85 yaşında aramızdan ayrıldı. Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan Arkın, isminin bir halk merkezine verilmesi üzerine ise gündem oldu. Yeşilçam'ın unutulmaz jönlerinden olan Arkın'ın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. Bakın Cüneyt Arkın aslen nereliymiş...

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Yeşilçam'da dört yapraklı yoncası olarak kabul edilen Türkan Şoray, Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile çevirdiği birçok yapımda başrolde rol alan Cüneyt Arkın, özellikle tarihi yapımlarda üstlendiği rollerle akıllara kazındı.

300'den fazla filmde rol alan ve başarılı performansıyla gönülleri fetheden oyuncu, 28 Haziran 2022 tarihinde 85 yaşında aramızdan ayrıldı.

Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan Arkın, isminin bir halk merkezine verilmesi üzerine ise gündem oldu.

Malkaçoğlu, Kara Murat, Battal Gazi, Şahin Bey karakterleriyle Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran Yeşilçam yıldızının hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak konusu olarak "Cüneyt Arkın aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.

İstanbul'a defnedilen Cüneyt Arkın'ın memleketini ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

CÜNEYT ARKIN
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