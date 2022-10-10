Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı

Asıl adı Fahrettin Cüreklibatur olan Cüneyt Arkın, 23 yaşında adım attığı Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdırdı. Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray, Filiz Akın, Fatma Girik ve Gülşen Bubikoğlu gibi birçok ünlü isimle başrolü paylaşan Arkın, 300'den fazla filmde rol aldı. Malkaçoğlu, Kara Murat, Battal Gazi, Şahin Bey ve daha nicesiyle hafızalara kazınan oyuncu, 28 Haziran 2022 tarihinde 85 yaşında aramızdan ayrıldı. Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan Arkın, isminin bir halk merkezine verilmesi üzerine ise gündem oldu. Yeşilçam'ın unutulmaz jönlerinden olan Arkın'ın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. Bakın Cüneyt Arkın aslen nereliymiş...