Yeliz Yeşilmen’in son halini görenler tanıyamadı!

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Yeliz Yeşilmen, önceki gün Bodrum'da denize girerken objektiflere yansıdı. Instagram sayfasında yayınladığı fotoğraflarla binlerce beğeni alan Yeşilmen'in son hali ise görenleri şaşkına çevirdi. Çok sayıda internet kullanıcısı, Yeşilmen'in son hali hakkında yorum yaparak 'Sen misin Yeliz?', 'Bu Yeliz Yeşilmen ise sosyal medyadaki kim?', 'Sosyal medyada başka gerçekte bambaşka' ifadelerini kullandı. İşte Yeliz Yeşilmen'in son hali...